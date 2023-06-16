С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Большинство хакеров в мире говорят на китайском языке, на втором месте — русский, на третьем — испанский и португальский, заявил РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. Kaspersky рассказал о киберугрозах в 2023 году

"Больше всего зловредов профессиональных и непрофессиональных говорят на китайском языке. На втором месте стоит русский язык, и дальше, мне сложно сказать, наверное, испанский-португальский", — рассказал он в кулуарах ПМЭФ.

Причем, по словам Касперского, в последнем случае речь идет не об Испании, а о Латинской Америке: "Мы знаем по случаям ареста, расследованиям, что большинство идет из Латинской Америки, не из Испании".

Дальше, по его словам, идут турецкий и ломаный английский язык — так называемый Broken English, но в последнем случае языковую принадлежность злоумышленников определить труднее: "Кто за этим стоит? Кто угодно", — добавил Касперский.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.