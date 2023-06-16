С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Кибератаки на Россию были, есть и будут довольно массивные, в том числе из-за большого населения, рассказал РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в кулуарах ПМЭФ. Kaspersky рассказал о киберугрозах в 2023 году

"Поскольку у нас глобальный бизнес, мы видим кибератаки по всему миру. Кибератаки на Россию были, есть и будут довольно массивные, потому что страна большая, объектов у нас очень много, население тоже немалое", — заявил он.

Касперский также отметил, что атаки становятся более сложными, однако эту проблему компания решает, в том числе за счёт появления новых продуктов, которые могут "ловить" даже самые профессиональные атаки, допустим, как это недавно было с iPhone.

"В целом картинка она плюс-минус такая же, как и в других более-менее развитых странах", — добавил глава компании.

ФСБ в начале июня заявила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. Кроме того, в "Лаборатории Касперского" сообщали РИА Новости об обнаружении целевой кибератаки на устройства Apple сотрудников компании по всему миру.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.