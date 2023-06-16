С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Настоящий киберинтеллект вряд ли появится в этом веке, существующим интеллектуальным киберсистемам до него ещё "прыгать и прыгать", поделился мнением с РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

"Я отношусь скептически к термину искусственный интеллект, потому что под ним понимают очень умные интеллектуальные киберсистемы. На самом деле, до настоящего интеллекта этим киберсистемам еще прыгать, прыгать и прыгать. Я не думаю, что даже этот настоящий киберинтеллект появится в этом столетии", — заявил он в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, у использования машинного обучения есть как хорошая, так и плохая сторона. "Систему машинного обучения мы используем для того, чтобы ловить новые, очень сложные, очень профессиональные атаки… Плохо — это то, что некоторые киберпреступные банды начинают тоже использовать системы машинного обучения для организации атак", — резюмировал Касперский.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.