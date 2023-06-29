МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Искусственный интеллект начал помогать рестораторам в составлении меню и разработке интерьера для заведений, первое такое кафе открылось в Москве на Пятницкой, передает корреспондент РИА Новости. В России разрабатывают полноценный закон об ИИ, сообщили в Минцифры

Ресторатор Алексей Романов и концепт-шеф Марк Шах Акбари открыли в Москве азиатское кафе Futuramen, меню в котором полностью придумано нейросетью. Его основа – домашняя азиатская лапша, роллы нового формата, авторские коктейли. Главное место отведено рамену (японское блюдо с пшеничной лапшой).

"Это азиатская бистрономия в видении нейросети. Во всем мире еще не было такого ресторана, так как заведения пока только частично внедряют блюда от нейросетей. У нас же все создано с ее помощью. Она по запросу помогла нам обустроить помещение по мотивам мультфильма "Футурама". А через ChatGPT мы создали рецепты, которые я адаптировал, так как не все они сразу были рабочими. В коктейлях нейросеть, например, не всегда чувствует, какой должен быть баланс алкоголя, сладости и кислинки. Но идеи и сочетания она выдает очень хорошие", — рассказал Марк Шах Акбари.

Так, например, по предложению нейросети в кафе рамены подаются не на свином бульоне, а на говяжьем, курином или вовсе с осьминогами и добавлением красной капусты. Средний чек в заведении составляет порядка 800 рублей. А у его создателей есть планы по масштабированию проекта.

НЕЙРОСЕТЬ КАК ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ

В свою очередь сооснователь платформы автоматизации для ресторанов Absolut Амбарцум Амаякян отметил, что в ближайшее время россияне начнут ощущать заметное влияние нейросетей в ресторанном сервисе благодаря индивидуальным рекомендациям блюд на основе предпочтений человека и технологии распознавания лиц. Однако он уверен, что в ближайшие годы искусственный интеллект не сможет заменить поваров.

Как пояснил основатель системы облачных решений для ресторанов Restik Олег Cужаев, несмотря на то, что у нейросети нет ограничений по некой базе блюд и все рецепты мировой кухни, ранее записанные людьми, в ее распоряжении, этого недостаточно для ресторанного бизнеса, потому что рецепт должен быть адаптирован под заведение.

"Создать меню с нуля только с помощью нейросети можно, вопрос в качестве. Для него нужны опыт, понимание концепции и тестирование результатов людьми на кухне. Нейросеть можно использовать как генератор идей. Например, просить создать несколько вариантов меню для сезонного летнего предложения, выдав вводные по формату заведения, продуктам, ценовому сегменту. Но результаты нельзя не тестировать, одно дело — единичное блюдо, а другое — индустрия, где есть поток и взаимосвязь ингредиентов из разных блюд в рамках одного заведения", — сказал Сужаев.

Он уверен, что нейросеть может стать хорошим помощником ресторану в продвижении. "Генерирование картинок для меню, дизайн текстовых и визуальных материалов для соцсетей и сайтов — реальность. Пользуясь нейросетями как инструментом, маркетинговая команда в единицу времени сможет выполнять больший объем работ, делать это быстрее. Но и тут нужен человек, который будет формулировать запросы, станет оператором нейросети с глубоким знанием компании и ресторанного бизнеса", — пояснил собеседник агентства.

Сооснователь платформы автоматизации для ресторанов Absolut добавил, что искусственный интеллект в ресторане может помочь и в аналитической части по управлению ассортиментом. "Он может подсказывать и предсказывать потери по ингредиентам из-за порчи или избыточных запасов, прогнозировать оптимальный объем и состав закупок, оптимизировать логистику, помогая сокращать издержки. Уже сейчас ИИ активно используется в технологиях для управления ресторанами", — уточнил Амаякян.