МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. На замещение западных технологий в отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в России потребуется 10–15 лет, пишут "Известия" со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) о сценариях социально-экономического развития. Белоусов поручил донастроить госпрограмму создания промышленных парков

Предполагается, что продукция в ближайшие годы будет частично производиться внутри России, частично — экспортироваться из Юго-Восточной Азии, объяснил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

По словам эксперта, во многом Россия просто переориентируется с западного оборудования на китайское.

Член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян отметил, что сегодня то, что страна не может произвести сама, закупается на юго-восточных рынках. По словам эксперта, переориентация должна сопровождаться разработкой отечественного оборудования для ИКТ.

"С точки зрения развития "софта" (ПО) у России есть мощный внутренний потенциал. Однако производство "харда" (железа) потребует долгосрочных и больших госинвестиций", — сказал он.

В докладе ЦМАКП также отмечается, что на восстановление каналов поставок бизнесу потребуется два–три года. Пока в России будет расти теневой импорт, подчеркнул Белоусов.

Доцент ФЭСН РАНХиГС Евгений Ицаков отметил, что рост такого импорта не риск, а способ смягчить удар отключения России от доступа к современным мировым разработкам.