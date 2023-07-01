МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. С развитием искусственного интеллекта и автоматизации процессов некоторые профессии, такие как операторов производственных линий, кассиров и операторов-телемаркетологов, становятся уязвимыми, рассказал в беседе с RT генеральный директор корпоративной платформы онлайн-курсов от ведущих школ Lerna.ru Александр Линд. Россиянам рассказали, будут ли они терять работу из-за развития ИИ

По его словам, рутинную и стандартизированную работу, требующую меньше эмпатии и тонкости в общении, чем другие специальности, компаниям выгоднее автоматизировать с помощью ИИ.

"С развитием робототехники и автоматизации люди, занимающиеся процессами фильтрации, а также контролем качества продукта, могут быть заменены роботами. Кассиры и операторы-телемаркетологи находятся тоже в зоне риска, потому что развитие систем самообслуживания и голосовых помощников, таких как Siri и Alexa, потенциально может заменить работу кассиров и операторов-телемаркетологов", — объяснил эксперт.

Он добавил, что работники банков отдадут свое место автоматическим системам обслуживания клиентов и настраиваемым инвестиционными роботам.

"В скором времени живых курьеров могут заменить дроны и беспилотные грузовые транспортные средства. А за журналистов ИИ сможет в разы быстрее писать тексты и автоматизировать рутинную работу", — подчеркнул он.

При этом есть области, где ИИ все еще не совершенен или не может заменить человека, указал специалист.

"Эти сферы связаны с креативной и эмоциональной компонентой и требуют высокой личностной квалификации — творчество, психология, научные разработки, коммуникации и стратегическое планирование. В психологии ИИ может помочь с анализом данных и улучшением точности диагностики, но не займет место человека в терапии и консультировании. Научные разработки требуют использования интеллекта и креативности, которые пока ещё не могут быть повторены ИИ", — отметил Линд.

По его словам, коммуникация и стратегическое планирование требуют чувства эмпатии и понимания, что также является слабостью ИИ.

"Таким образом, ИИ не может заместить человека в некоторых областях, где необходим человеческий фактор. При этом с развитием технологий возможности ИИ, вероятно, расширятся, и такие области станут доступными для сотрудничества с ИИ", — заключил эксперт.