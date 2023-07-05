МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Импорт комплектующих для сложной электроники, в частности, электронной компонентной базы (ЭКБ), нужно упрощать и поддерживать — снижать ввозные пошлины, облегчать ввозные процедуры, такое мнение выразил РИА Новости генеральный директор группы компаний Bitblaze Максим Копосов. Импорт китайских автомобилей в Россию вырос почти втрое

"Импорт комплектующих, прежде всего ЭКБ (электронной компонентной базы), нужно всячески упрощать и поддерживать. В том числе снижением ввозных пошлин, облегчением и ускорением ввозных процедур", — сказал Копосов.

Он объяснил, что зарубежные производители конечного оборудования получают комплектующие и ЭКБ существенно дешевле российских. Это связано с большими объемами и выгодной логистикой — "так как они производят продукцию на весь мир, в тех же странах, где производят комплектующие".

При этом возможное ограничение параллельного импорта электроники в России и, как следствие, расширение рынка станет стимулом для того, чтобы отечественные производители наладили выпуск сложного оборудования. "Разработка и организация производства такой продукции как серверы и СХД требует огромных инвестиций, и расширение рынка сбыта позволило бы быстрее и с меньшими рисками эти инвестиции вернуть", — сказал Копосов.

В пресс-службе компании Yadro (входит в АНО "Вычислительная техника") РИА Новости заявили, что доля на рынке, которую занимают иностранные производители, "является существенной для нашего рынка и крайне незначительной для крупных иностранных вендоров".

"Некорректно сравнивать отечественных производителей и иностранных вендоров, чьи устройства поставляются по параллельному импорту. Уровень поддержки и сервисов абсолютно разный. Например, в рамках параллельного импорта зачастую поставляется одно "железо", голая оболочка, и заказчики должны искать решения из сложившейся ситуации, что в целом негативно сказывается на развитии рынка", — прокомментировали в компании.