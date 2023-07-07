МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Приложение Threads от компании Meta* в день официального запуска стало самым популярным приложением в магазине приложений App Store в России, передает корреспондент РИА Новости. Маск ограничил чтение постов в Twitter

Приложение возглавило раздел "Топ-чарты" в магазине приложений.

В четверг Meta* запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску. Сооснователь Meta* Марк Цукерберг сообщил спустя менее чем 20 часов после запуска Threads, что число регистраций в этом сервисе достигло 30 миллионов.

Согласно описанию на странице нового приложения в онлайн-магазине App Store, сервис доступен для загрузок с 6 июля и предназначен для "обмена идеями и трендами с помощью текста". Threads станет третьим сервисом в портфеле принадлежащей Meta* компании Instagram* Inc., куда вошла одноименная соцсеть, также запрещенная в России и признанная экстремистской, и фоторедактор Layout.

Приложение будет поддерживать более 30 языков, среди которых английский, китайский и русский. Его интерфейс, как можно судить из приведенных на странице изображений, имеет схожие черты с Twitter, вплоть до синих значков с галочкой, подтверждающих наличие у пользователей верификации.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.