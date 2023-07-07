МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск отреагировал на запуск социальной сети Threads** от компании Meta*, отметив недопустимость нечестного ведения бизнеса в сфере социальных сетей. Bloomberg: Илон Маск возглавил рейтинг из 500 богатейших людей мира

"Конкуренция — это здорово, нечестная игра — нет", — отреагировал Маск в Twitter в ответ на сообщение, в котором говорится о возможности судебного иска соцсети в отношении Meta*.

Ранее новостной портал Semafor опубликовал на своем сайте письмо, в котором адвокат Илона Маска Алекс Спиро выражает обеспокоенность Марку Цукербергу c намерением подать в суд на его компанию Meta* из-за подозрений в использовании информации, представляющей коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Twitter.

В четверг Meta* запустила новый сервис текстовых сообщений Threads**, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску. Марк Цукерберг сообщил спустя менее чем 20 часов после запуска Threads**, что число регистраций в этом сервисе достигло 30 миллионов.

Приложение будет поддерживать более 30 языков, среди которых английский, китайский и русский. Его интерфейс, как можно судить из приведенных на странице изображений, имеет схожие черты с Twitter, вплоть до синих значков с галочкой, подтверждающих наличие у пользователей верификации.

Twitter Inc. была основана в 2006 году в качестве социальной сети для обмена короткими сообщениями. Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

** Threads — принадлежащая компании Meta* соцсеть.