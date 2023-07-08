МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. На фоне спада сервиса микроблогов Twitter, принадлежащего Илону Маску, новая платформа Threads** от компании Meta* Марка Цукерберга имеет все шансы на успех, пишет Wired Magazine. Маск прокомментировал запуск соцсети-аналога Twitter

За сутки с момента запуска в новой соцсети зарегистрировалось более 30 миллионов человек.

Как пишет издание, Threads** имеет ряд преимуществ перед Twitter, таких как интуитивно понятный интерфейс и продуманный функционал. К тому же новая платформа появилась в момент явной слабины Twitter — недавно введенные ограничения на просмотр постов способны подорвать интерес рекламодателей.

Со своей стороны, у Threads** есть большой потенциал благодаря отточенной технологии, "встроенной" пользовательской базе и умелой команде модераторов, отмечается в статье.

В то же время Threads** не во всем может соперничать с Twitter — так, чтобы зарегистрироваться, нужна учетная запись в Instagram*. Кроме того, Threads** недоступен в Евросоюзе, где действуют строгие стандарты конфиденциальности.

По мнению автора, Threads** может укрепить популярность бренда Meta*, поскольку репутация Twitter в настоящий момент падает.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

** Threads — принадлежащая компании Meta* соцсеть.

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