Маск заявил, что его конфликт с Цукербергом стал межличностным
Маск обвинил Цукерберга в плагиате, назвал змеенышем и напомнил о предстоящем бое
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Владеющий Twitter бизнесмен Илон Маск предъявил на своей странице в соцсети обвинения главе Meta* Марку Цукербергу в плагиате, а также указал, что теперь конфликт между ними стал личностным.
Маск напомнил Цукербергу, что потратил на Twitter 44 миллиарда долларов. "И теперь "змееныш" просто решил скопировать (Twitter — прим. ред.), — добавил он.
"Теперь это личное", — сообщил Маск и напомнил что брошенный главе Meta* вызов на бой остается в силе.
Meta* запустила сервис текстовых сообщений Threads** 6 июля. По словам Цукерберга, в течение 20 часов с момента начала работы сервиса число регистраций достигло 30 миллионов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Threads — принадлежащая компании Meta* соцсеть
https://1prime.ru/itb/20230708/841034369.html
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