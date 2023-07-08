МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Владеющий Twitter бизнесмен Илон Маск предъявил на своей странице в соцсети обвинения главе Meta* Марку Цукербергу в плагиате, а также указал, что теперь конфликт между ними стал личностным. Маск прокомментировал запуск соцсети-аналога Twitter

Маск напомнил Цукербергу, что потратил на Twitter 44 миллиарда долларов. "И теперь "змееныш" просто решил скопировать (Twitter — прим. ред.), — добавил он.

"Теперь это личное", — сообщил Маск и напомнил что брошенный главе Meta* вызов на бой остается в силе.

Meta* запустила сервис текстовых сообщений Threads** 6 июля. По словам Цукерберга, в течение 20 часов с момента начала работы сервиса число регистраций достигло 30 миллионов.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

** Threads — принадлежащая компании Meta* соцсеть