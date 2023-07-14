МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Microsoft представила новый шрифт Aptos, который по умолчанию начнет использоваться в продуктах компании. Microsoft заключила сделку с CoreWeave, сообщили СМИ

Главный менеджер программ Microsoft Сай Дэниэлс объяснил отказ от Calibri, который был главным шрифтом всех офисных приложений компании в течение последних 15 лет, появлением экранов с более высоким разрешением.

"Сегодня мы приступаем к заключительному этапу этих масштабных изменений, когда Aptos начнет использоваться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel сотнями миллионов пользователей. А в ближайшие несколько месяцев он станет использоваться по умолчанию всеми нашими клиентами", — написал Дэниэлс в своем блоге.

Шрифт Aptos был ранее известен как Bierstadt. Как говорится в блоге, он был создан Стивом Маттесоном, одним из ведущих мировых дизайнеров шрифта. Маттесон переименовал разработанный им шрифт из Bierstadt в Aptos в честь своего любимого городка в калифорнийском округе Санта-Круз. На языке индейского племени олони "аптос" означает "народ".

Предшественниками Calibri в офисных продуктах Microsoft были шрифты Times New Roman и Arial.