ПЕКИН, 20 июл — ПРАЙМ. Китайский чат-бот ERNIE Bot в беседе с РИА Новости не смог выбрать победителя между рыночной и плановой экономикой. Путин поручил заложить в бюджет финансирование центров, работающих с ИИ

"Рыночная экономика и плановая экономика — это две разные экономические системы, каждая со своими преимуществами и недостатками", — ответил ИИ на вопрос корреспондента агенства.

Современный тип экономики в Китае называют социализмом с китайской спецификой, так как она допускает элементы рыночной. системы

В марте 2023 года интервью РИА Новости дал другой чат-бот с элементами ИИ — американский ChatGPT. Китайскому устройству от Baidu задали подобные вопросы. РИА Новости пришлось долго ждать своей очереди размером в более чем полтора миллиона человек. Рабочим языком интервью был китайский.