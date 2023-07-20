2023-07-20T10:54:00+03:00
2023-07-20T11:00:03+03:00
2023-07-20T10:54:00+03:00
2023
https://1prime.ru/itb/20230720/841135240.html
Китайский чат-бот ответил на вопрос об экономике
ИТ-бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Китайский чат-бот ERNIE Bot в беседе с РИА Новости не смог выбрать победителя между рыночной и плановой экономикой. "Рыночная экономика и плановая экономика — это две разные... ПРАЙМ, 20.07.2023
ит-бизнес, технологии, новости, китай, чат-бот, ии
https://cdnn.1prime.ru/images/83344/64/833446403.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83344/64/833446403.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83344/64/833446402.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83344/64/833446402.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83344/63/833446390.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83344/63/833446390.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230719/841130437.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 20 июл — ПРАЙМ. Китайский чат-бот ERNIE Bot в беседе с РИА Новости не смог выбрать победителя между рыночной и плановой экономикой.
"Рыночная экономика и плановая экономика — это две разные экономические системы, каждая со своими преимуществами и недостатками", — ответил ИИ на вопрос корреспондента агенства.
Современный тип экономики в Китае называют социализмом с китайской спецификой, так как она допускает элементы рыночной. системы
В марте 2023 года интервью РИА Новости дал другой чат-бот с элементами ИИ — американский ChatGPT. Китайскому устройству от Baidu задали подобные вопросы. РИА Новости пришлось долго ждать своей очереди размером в более чем полтора миллиона человек. Рабочим языком интервью был китайский.