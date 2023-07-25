МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Продажи российской компании по кибербезопасности Positive Technologies во втором квартале 2023 года выросли на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,3 миллиарда рублей, по итогам первого полугодия данный показатель увеличился на 43%, до 4,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Глава "ГЛОНАСС" оценил первую в России платформу кибербезопасности авто

"Во втором квартале бизнес компании продолжил динамичный рост: объем отгрузок увеличился на 71% к аналогичному периоду прошлого года — до 3,3 миллиарда рублей. По итогам первого полугодия отгрузки выросли на 43% и составили 4,6 миллиарда рублей, валовая прибыль отгрузок увеличилась на 45% и составила 4,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Показатель "отгрузки" характеризует продажи решений по кибербезопасности и учитывает всю сумму сделки, включая НДС.

При этом отмечается, что показатель NIC — чистая прибыль (убыток) без учета капитализации расходов превзошел ожидания менеджмента и составил по итогам первого полугодия минус 1,8 миллиарда рублей, что отражает присущую компании сезонность, рост инвестиций в исследования и разработки и усиление подразделений обеспечения продаж на фоне увеличения числа заказчиков продуктов.

По результатам первого полугодия коэффициент чистого долга к EBITDA составил 0,44х в сравнении с 0,65х годом ранее. Капитализация Positive Technologies составляет более 140 миллиардов рублей. С начала года количество акционеров компании увеличилось на 80 тысяч и составляет более 180 тысяч лиц, за год число инвесторов выросло более чем в три раза.

Весной компания сообщила, что в 2023 году планирует войти в новые ниши, открывшиеся после ухода западных игроков, и удвоить объем продаж — до 25-30 миллиардов рублей в сравнении с 14,5 миллиарда рублей по итогам 2022 года. При этом на бизнес Positive Technologies влияет фактор сезонности, в результате которого основной объем доходов компании поступает в конце третьего и в четвертом кварталах. "Во втором полугодии мы ожидаем рост показателей и выполнение заявленных нами целей по удвоению бизнеса по итогам года", — отметили в компании.