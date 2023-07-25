МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Минцифры России продлило аккредитацию более чем 17 тысячам IT-компаний, при этом около 2 тысяч компаний не смогли сохранить аккредитацию из-за несоответствия требованиям по зарплате сотрудников, говорится в сообщении ведомства. Минцифры раскрыло, когда остановит выдачу грантов на новые разработки в IT

"В прошлом году изменились правила аккредитации IT-компаний и был введен механизм подтверждения соответствия профилю деятельности. Первая такая проверка завершилась 21 июля — ее успешно прошли более 17 тысяч компаний", — говорится в сообщении Минцифры.

Осенью 2022 года правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний, по которым выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% общих доходов компании, а ее работники должны получать зарплату не ниже средней по стране или субъекту регистрации. При этом на компании, чьи продукты находятся в реестре российского ПО, требования по зарплате не распространяется. Компании обязаны проходить переаккредитацию раз в год.

Отмечается, что место в реестре сохранили более 12 тысяч IT-компаний, получающих налоговые льготы, и еще 5 тысяч организаций, которые дополнительно представили данные о соответствии необходимым требованиям по уровню зарплаты и доле доходов от IT-деятельности.

"Около 2 тысяч компаний не смогли сохранить аккредитацию, потому что уровень зарплаты у них не соответствовал среднему по стране или региону, где они зарегистрированы. При этом в рамках проверки брался меньший из двух вариантов", — отметили в ведомстве.

Чтобы снова получить аккредитацию, эти компании могут повторно подать заявление на нее. Те, кто не прошел по критерию заработной платы, могут зарегистрировать свой продукт в реестре ПО. В случае подачи заявления до 25 октября средняя зарплата во втором квартале в компании должна быть выше средней по России за первый квартал 2023 года — 66,8 тысячи рублей — или средней по региону, которая может быть меньше средней по стране.