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2023
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Маск пообещал сделать обновляемый Twitter самым ценным брендом в мире
ИТ-бизнес
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Владелец Twitter Илон Маск пообещал, что социальная сеть, которую он переименовывает в X, станет самым ценным брендом в мире. "X станет самым ценным брендом в мире. Попомните мои... ПРАЙМ, 26.07.2023
ит-бизнес, технологии, новости, илон маск, twitter
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. Владелец Twitter Илон Маск пообещал, что социальная сеть, которую он переименовывает в X, станет самым ценным брендом в мире.
"X станет самым ценным брендом в мире. Попомните мои слова", — написал он в Twitter.
В последнем предложении Маск, видимо, сделал ошибку, которую исправил в комментариях, заменив глагол Make на Mark.
Социальная сеть Twitter в понедельник обновила логотип — вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Маск пояснил, что Х символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными. Он добавил, что лого еще будет дорабатываться.