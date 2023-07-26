ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. Владелец Twitter Илон Маск пообещал, что социальная сеть, которую он переименовывает в X, станет самым ценным брендом в мире. Маск прокомментировал смену названия Twitter

"X станет самым ценным брендом в мире. Попомните мои слова", — написал он в Twitter.

В последнем предложении Маск, видимо, сделал ошибку, которую исправил в комментариях, заменив глагол Make на Mark.

Социальная сеть Twitter в понедельник обновила логотип — вместо голубой птицы на сайте теперь можно увидеть черно-белую букву Х. Маск пояснил, что Х символизирует несовершенство людей, которое делает их уникальными. Он добавил, что лого еще будет дорабатываться.