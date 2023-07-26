МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам первой половины текущего года увеличил в годовом выражении чистую прибыль на 3%, до 33,419 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга. Прибыль Microsoft в 2022-2023 фингоду снизилась до 72,4 миллиарда долларов

Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 2,61 доллара после 2,44 доллара годом ранее. Выручка компании выросла почти на 5% — до 144,391 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Alphabet увеличилась на 14,8% в годовом выражении и составила 18,368 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 1,44 доллара по сравнению с 1,21 доллара годом ранее. Прогноз составлял 1,34 доллара на акцию. Выручка компании за эти три месяца поднялась на 7,1% — до 74,604 миллиарда долларов при прогнозе в 72,82 миллиарда.

После закрытия основных торгов в США акции компании дорожают на 5,2%.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой, а также Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.