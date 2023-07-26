МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. по итогам 2022-2023 финансового года, завершившегося 30 июня, сократилась 0,5% и составила 72,361 миллиарда долларов, говорится в отчете компании. Прибыль Alphabet за первое полугодие выросла до 33,4 миллиарда долларов

Разводненная прибыль на акцию составила 9,68 доллара против 9,65 доллара за предыдущий финансовый год. Выручка за отчетный период увеличилась почти на 7% — до 211,915 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал минувшего финансового года выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 20,081 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,69 доллара против 2,23 доллара годом ранее. Выручка выросла на 8,3% — до 56,189 миллиарда долларов при прогнозе в 55,44 миллиарда.

Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud в минувшем квартале увеличилась на 15,3% — до 23,993 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes (офисные приложения) поднялся на 10,2% — до 18,291 миллиарда долларов. Рост выручки облачного сервиса Azure за квартал составил 26%.

Акции Microsoft после закрытия основных торгов в США дешевели на 0,6%.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.