Прибыль Microsoft по итогам 2022-2023 фингода снизилась на 0,5 процента, до 72,4 миллиарда долларов
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. по итогам 2022-2023 финансового года, завершившегося 30 июня, сократилась 0,5% и составила 72,361 миллиарда долларов, говорится в отчете компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 9,68 доллара против 9,65 доллара за предыдущий финансовый год. Выручка за отчетный период увеличилась почти на 7% — до 211,915 миллиарда долларов.
Чистая прибыль компании за четвертый квартал минувшего финансового года выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 20,081 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,69 доллара против 2,23 доллара годом ранее. Выручка выросла на 8,3% — до 56,189 миллиарда долларов при прогнозе в 55,44 миллиарда.
Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud в минувшем квартале увеличилась на 15,3% — до 23,993 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes (офисные приложения) поднялся на 10,2% — до 18,291 миллиарда долларов. Рост выручки облачного сервиса Azure за квартал составил 26%.
Акции Microsoft после закрытия основных торгов в США дешевели на 0,6%.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
https://1prime.ru/itb/20230726/841186330.html