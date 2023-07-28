МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, по итогам первого полугодия текущего года получила чистый убыток в размере 1,295 миллиарда долларов против прибыли в 7,659 миллиарда годом ранее, говорится в пресс-релизе компании. Шольц договорился с Intel о создании фабрики полупроводников в ФРГ

Разводненную прибыль на акцию, а также выручку за январь-июнь компания не раскрывает.

По итогам второго квартала при этом Intel получил чистую прибыль в 1,481 миллиарда долларов против убытка в 454 миллиона за первое полугодие 2022 года. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,35 доллара против убытка в 0,11 доллара в прошлом году. Выручка компании составила 12,949 миллиарда долларов, сократившись на 20,1%. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 12,09 миллиарда долларов.

В третьем квартале компания ожидает выручку в 12,9-13,9 миллиарда долларов и прибыль на акцию в 0,04 доллара.

Акции компании после закрытия основных торгов в США дорожают на 7,1%.

Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.