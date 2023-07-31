МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. В линейке Apple iPhone 15 экран будет расширен, корпус на модели Pro будет сделан из титана, а разъем Lightning на стандартной модели и модификации Plus заменят на порт USB-С, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Apple намерена сохранить поставки смартфонов на уровне прошлого года

"В этой модели впервые экран был расширен до края сверху и снизу (ширина рамки слева и справа была аналогична предыдущим моделям). Но при этом в верхней части остался вырез для размещения Face ID, динамика, фронтальной камеры и других датчиков", — пишет агентство со слов источника.

По его данным, в стандартных моделях iPhone 15 появится вырез для фронтальной камеры Dynamic Island, в то время как дисплеи моделей Pro и Pro Max будут изготовлены с использованием новой технологии: литье под низким давлением или LIPO, как его называют внутри Apple. Этот новый процесс уменьшит размер рамки вокруг дисплея до 1,5 миллиметра (примерно с 2,2 миллиметра на текущих iPhone).

Кроме того, в iPhone 15 и 15 Plus будут значительно улучшена камера. В данных моделях также заменят разъем Lightning на порт USB-C.

Модели Pro, в свою очередь, получат новый дизайн — блестящие и оставляющие отпечатки пальцев края из нержавеющей стали заменят титаном.

Apple запланировала еще одну важную функцию для моделей Pro этого года: сенсорные кнопки с тактильной обратной связью для регуляторов громкости, переключателя отключения звука/звонка и кнопки питания.