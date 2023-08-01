МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Среди ИТ-специалистов российские компании в этом году будут искать системных аналитиков, специалистов общего профиля (DevOps-инженеров), разработчиков разной направленности, а также "белых" хакеров и специалистов по анализу данных (Data Science), рассказала РИА Новости руководитель отдела связей с рынками школы ИТ-профессий Skillfactory Лада Симачева.

"Если сравнивать спрос на ИТ-специалистов в 2022 и 2023 году, в этом году появилось больше вакансий для системных аналитиков и DevOps-инженеров…. В целом, будут востребованы специалисты по цифровой трансформации, продакт-менеджеры, frontend-разработчики и мобильные разработчики. Компании будут искать "белых" — то есть этичных — хакеров, и специалистов по Data Science", — сообщила Симачева.

Она отметила, что в этом году в сравнении с прошлым стали реже нанимать разработчиков мобильных приложений. В пресс-службе школы такую динамику объяснили тем, что из-за ухода части компаний количество вакансий для таких специалистов снизилось, но к концу года ожидается рост предложений для них. Кроме того, востребованы будут backend-разработчики, особенно знающие язык программирования Java, так как он используется для масштабирования ИТ-систем в компаниях.

"Крупный бизнес, как правило, приходит с запросами на специалистов информационной безопасности, системных аналитиков, в то время как малый и средний бизнес нуждаются в разработчиках и продакт-менеджерах", — отметила Симачева.

Эксперт отдельно обратила внимание на возрастающую потребность в специалистах по работе с искусственным интеллектом. Работодателям важно наличие у сотрудников навыков работы с большими языковыми моделями, например, ChatGPT. "Хайп вокруг специалистов по Data Science немного спал в 2022 году, но теперь компании снова хотят развиваться в этом направлении. Специальность снова становится востребованной", — добавила Симачева.

Кроме того, в этом году ускорился рост зарплат айтишников: в 2022 году их оклад вырос на 7%, а в 2023 — на 10%. При этом на данный момент самый большой доход у мобильных разработчиков и чуть ниже — у frontend- и backend-разработчиков, "Часто зарплаты на рынке растут просто потому, что компании привлекают опытных сотрудников, которые способны руководить разработчиками, эффективно ставить задачи. Зарплаты начинающих специалистов за год также выросли, но в меньшей степени. Сегодня медианная зарплата ИТ-специалистов — 165 000 рублей", — заключила эксперт.