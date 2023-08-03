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2023
https://1prime.ru/itb/20230803/841282539.html
Суд впервые оштрафовал Apple за неудаление двух подкастов
ИТ-бизнес
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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей Apple за неудаление запрещенной информации, это первый подобный штраф для американской... ПРАЙМ, 03.08.2023
ит-бизнес, технологии, новости, штраф, суд, apple, рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Москва, 3 авг — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 400 тысяч рублей Apple за неудаление запрещенной информации, это первый подобный штраф для американской компании в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Apple Distribution International LTD виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Как выяснилось на заседании, протокол был составлен Роскомнадзором по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной информации) за два подкаста, направленных "на дестабилизацию политической обстановки в РФ", в приложении Apple Podcasts.
Наказание назначено ниже низшего предела — статья предполагает для юрлиц штрафы от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Apple Distribution International LTD — зарегистрированная в Ирландии "дочка" Apple, занимающаяся распространением в России продукции и сервисов компании.