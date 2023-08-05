МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Сложный пароль отличается от простого главным образом разнообразием входящих в него символов, рассказал в эфире радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко. Клименко высказал мнение, нужно ли всем по совету сенатора сменить пароли

По его словам, если данное сочетание символов будет содержать не только буквы и цифры, то злоумышленникам не удастся получить доступ к аккаунту на какой бы то ни было платформе в сети.

Он уточнил, что длинный пароль эффективен. При этом у паролей, которые используют люди, есть "простая логика" — обычно это имя, год рождения или, возможно, фрагмент номера телефона, рассказал эксперт. Он предупредил, что задействовать подобные пароли является большой ошибкой в силу их небезопасности. "Есть старое правило: если вы хотите сделать пароль эффективным, то в него надо добавлять спецсимволы", – подчеркнул Пащенко.

Специалист дал совет составить пароли с суммарной длиной в десять символов — в нем должны быть буквы верхнего и нижнего регистра, а также цифры и порядка трех специальных символов.

Для этого, уточнил он, следует взять за основу такое сочетание букв и цифр, которое пользователь точно помнит. Затем надо к ним добавить "символы вроде "собачки", звездочки, знака вопроса или нижнего подчеркивания".

"Буквы в пароле должны быть и верхнего, и нижнего регистра. Тогда защита будет. Если говорить о длине, то люди обычно не запоминают больше десяти символов, это оптимальная длина", — сказал он.

Пащенко назвал идеальным вариант пароля, когда семь знаков в нем представляют собой знакомое пользователю слово или "какую-то заготовку", а три являются специальными символами.