МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск пообещал, что принадлежащая ему соцсеть X (бывшая Twitter) оплатит любые расходы на судебные иски, которые подадут несправедливо пострадавшие от своих работодателей за публикации или лайки, сделанные на платформе. Маск рассказал, кто получит право на доход от рекламы в соцсети X

"Если ваш работодатель несправедливо отнесся к вам из-за того, что вы разместили или лайкнули что-то на этой платформе, мы оплатим ваш судебный счет. Без ограничений", — написал Маск в соцсети X.

Twitter Inc. основана в 2006 году. Осенью 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее покупке. В июле был проведен ребрендинг, логотип соцсети был сменен на X. Ранее предприниматель заявил, что логотип соцсети будет дорабатываться.

В ноябре Илон Маск объявил, что восстановит заблокированные аккаунты в соцсети после того, как за "амнистию" страниц высказалось большинство участников проведенного им опроса. До этого также на основе опроса была разблокирована страница бывшего президента США Дональда Трампа.