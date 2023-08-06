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2023
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Маск пообещал оплатить иски несправедливо пострадавшим за лайки в соцсети X
ИТ-бизнес
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Американский бизнесмен Илон Маск пообещал, что принадлежащая ему соцсеть X (бывшая Twitter) оплатит любые расходы на судебные иски, которые подадут несправедливо пострадавшие от... ПРАЙМ, 06.08.2023
ит-бизнес, технологии, новости, илон маск, twitter
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск пообещал, что принадлежащая ему соцсеть X (бывшая Twitter) оплатит любые расходы на судебные иски, которые подадут несправедливо пострадавшие от своих работодателей за публикации или лайки, сделанные на платформе.
"Если ваш работодатель несправедливо отнесся к вам из-за того, что вы разместили или лайкнули что-то на этой платформе, мы оплатим ваш судебный счет. Без ограничений", — написал Маск в соцсети X.
Twitter Inc. основана в 2006 году. Осенью 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее покупке. В июле был проведен ребрендинг, логотип соцсети был сменен на X. Ранее предприниматель заявил, что логотип соцсети будет дорабатываться.
В ноябре Илон Маск объявил, что восстановит заблокированные аккаунты в соцсети после того, как за "амнистию" страниц высказалось большинство участников проведенного им опроса. До этого также на основе опроса была разблокирована страница бывшего президента США Дональда Трампа.