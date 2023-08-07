МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. "Яндекс" запустил автоматический определитель телефонных номеров для мессенджеров WhatsApp* и Viber, который будет предупреждать пользователей о нежелательных звонках, сообщили в компании. "Яндекс" защитил пользователей от десяти миллиардов подозрительных писем

"Автоматический определитель номера в приложении "Яндекс с Алисой" научился предупреждать пользователей о нежелательных вызовах в мессенджерах. Аналитики "Яндекса" отмечают, что спамеры и мошенники беспокоят людей через мессенджеры всё чаще, и количество жалоб на это растет. Новая функция определителя уже работает на iOS и Android в WhatsApp* и Viber", — говорится в сообщении.

Уточняется, что определитель сообщает о предполагаемой цели звонка с незнакомого номера — он предупреждает как о негативных, так и полезных вызовах в десятках различных категорий, и сервис работает с постоянно обновляемой базой номеров организаций, компания получает их из открытых источников и от проверенных партнеров, а также с учетом отзывов пользователей, которые можно оставить после завершения звонка. Сервис также позволяет заранее узнавать, кто звонит, или включить автоматическую блокировку нежелательных телефонных вызовов.

"При включении определителя номера в iOS подсказки о входящих звонках в мессенджерах активируются автоматически. В Android новую функцию нужно включить в настройках приложения "Яндекс с Алисой" с помощью пункта "Определять звонки в мессенджерах" и разрешить доступ к уведомлениям. Определитель обращается только к уведомлениям о звонках в мессенджерах", — объяснили в "Яндексе".

Уточняется, что за первое полугодие пользователи определителя номера "Яндекса" получили 683 миллиона звонков с незнакомых номеров, 147,5 миллиона (21,5%) из которых были помечены как потенциально нежелательные.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская