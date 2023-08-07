МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО "Оракл компьютерное оборудование" (ОКО), российскую структуру американской компании Oracle, производителя программного обеспечения, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд впервые оштрафовал Apple за неудаление запрещенной информации

Суд открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в отношении ОКО в феврале по заявлению крупной российской компании из сферы информационных технологий, ЗАО "Крок инкорпорейтед", из-за долга в размере более 49 миллионов рублей.

В ходе наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования ООО "Форс Дистрибуция" в размере более 439 миллионов рублей, ООО "МКТ" (около 425 миллионов), ООО "Форс – центр разработки" (более 160 миллионов), Сбербанка (более 77 миллионов) и другие.

Oracle была основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире. Производитель предоставлял российским компаниям программное обеспечение для управления предприятием, взаимодействия с клиентами, управления активами. В начале марта компания приостановила работу в России на фоне ситуации вокруг Украины.