ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг — ПРАЙМ. Управление по защите данных Финляндии запретило ООО "Яндекс" и нидерландской Ridetech International B.V., занимающейся обработкой личных данных пользователей такси Yango, передавать их в Россию, следует из сообщения финского ведомства. "Яндекс" защитил пользователей от десяти миллиардов подозрительных писем

Бренд такси Yango, связанный с российским "Яндексом", работает в столичном регионе Финляндии с 2017 года. В мае 2022 года сообщалось, что "Яндекс" изменил название своего дочернего предприятия в Финляндии на Global DC Oy.

"Управление по защите данных Финляндии издало распоряжение ООО "Яндекс" и Ridetech International B.V. приостановить передачу в Россию любых персональных данных клиентов, которые собираются в службе такси Yango, и прекратить обработку собранных персональных данных. Временный порядок вступит в силу 1 сентября и будет действовать до 30 ноября", — говорится в сообщении.

Уточняется, что это распоряжение необходимо из-за законодательной реформы, которая вступит в силу в России и которая, по мнению финского ведомства, значительно ослабляет защиту персональных данных при использовании службы такси.

В конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси. Документ, в частности, касается предоставления уполномоченным органам автоматизированного удаленного доступа к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки. Также перевозчики обязаны вести журнал заказов такси, сведения о котором должны будут храниться не менее шести месяцев со дня исполнения заказов.

В начале июля этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении ФСБ с 1 сентября круглосуточного удаленного доступа к информационным системам и базам данных служб заказов легкового такси, работающих через интернет.