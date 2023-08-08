МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Российский программно-аппаратный комплекс (ПАК) для работы с большими данными впервые появился в реестре отечественного ПО — это модель "Машина больших данных Скала-Р МБД.Х", разработанная компанией "Скала-Р", следует из соответствующей записи на сайте реестра. Эксперт рассказал, какой софт интересует страны Африки

"Дата регистрации — 02.08.2023. Наименование ПАК — Машина больших данных СКАЛА-Р МБД8.АДХ. Производитель — общество с ограниченной ответственностью "Скала-Р". Класс ПАК — 02.08 "Программно-аппаратные комплексы обработки больших данных (BigData)"; 02.02 "Программно-аппаратные комплексы, созданные на серверах или устройствах, содержащие в своем составе один или более вычислительных узлов", — сообщается на сайте.

Согласно данным на сайте компании, разработка может стать заменой таким зарубежным технологиям, как Google Cloud DataProc, Oracle BigData Appliance, Amazon Elastic MapReduce и другим. Машина больших данных от "Скала-Р" способна проводить анализ, машинное обучение и трансформацию больших данных, искать и коррелировать данные в различных форматах, расширять возможности уже существующих аналитических систем. Уточняется, что этот ПАК можно использовать в госорганизациях, банковском секторе, ритейле и e-commerce, а также в телекоме.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с РИА Новости отметил, что "по сути, это первая разработка, которая считается российской". Эксперт указал, что "это дает машине от "Скала-Р" преимущество перед программно-аппаратными комплексами других компаний".

"Если мы говорим о том, что разработчик попал в этот реестр, он получает несомненные преимущества, то есть такой некий бенефит, по сравнению с другими. Он может участвовать в тендерах, он может поставлять российским компаниям", — добавил Муртазин, уточнив, что это особенно актуально при имеющихся для компаний ограничений на покупку иностранных решений.

"В целом это очень очень хорошая история и для разработчиков, и для компании, которая разработала машину больших данных "Скала-Р", поэтому можно только приветствовать это", — заключил эксперт.

Реестр российского ПО — публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России. Доля участия российского лица в разработчике ПО должна быть не менее 50%. ПО из реестра имеет приоритет при закупках госорганов и госкорпораций, а также не облагается НДС.