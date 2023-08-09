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Московские IT-компании представят свои цифровые продукты в Узбекистане
ИТ-бизнес
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Девятнадцать IT-компаний из Москвы в ходе бизнес-миссии в Узбекистане представят свои цифровые продукты и обсудят с местным бизнесом перспективы совместных проектов, сообщает в... ПРАЙМ, 09.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТАШКЕНТ, 9 авг — ПРАЙМ. Девятнадцать IT-компаний из Москвы в ходе бизнес-миссии в Узбекистане представят свои цифровые продукты и обсудят с местным бизнесом перспективы совместных проектов, сообщает в среду пресс-служба торгового представительства России в республике.
"В Ташкенте при поддержке Московского экспортного центра стартовала бизнес-миссия 19 московских IT-компаний, которые предлагают рынку высокотехнологичные решения", — говорится в телеграм-канале торгпредства.
В частности, будут представлены биометрические системы, образовательные платформы, удаленное обучение персонала, интеллектуальные системы для транспортных компаний.
В рамках первого дня состоялась панельная дискуссия, посвященная наиболее актуальным тенденциям развития цифровых технологий в Узбекистане, уточняет пресс-служба. Замторгпреда РФ Игорь Камынин отметил, что цифровая повестка выходит на первый план во всех секторах экономики Узбекистана.
"В рамках трехдневной программы бизнес-миссии также запланировано проведение B2B-встреч с местными компаниями для обсуждения перспектив сотрудничества и реализации совместных проектов", — добавили в торгпредстве.