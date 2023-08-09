ТАШКЕНТ, 9 авг — ПРАЙМ. Девятнадцать IT-компаний из Москвы в ходе бизнес-миссии в Узбекистане представят свои цифровые продукты и обсудят с местным бизнесом перспективы совместных проектов, сообщает в среду пресс-служба торгового представительства России в республике. "Яндекс" представил две умные телевизионные станции

"В Ташкенте при поддержке Московского экспортного центра стартовала бизнес-миссия 19 московских IT-компаний, которые предлагают рынку высокотехнологичные решения", — говорится в телеграм-канале торгпредства.

В частности, будут представлены биометрические системы, образовательные платформы, удаленное обучение персонала, интеллектуальные системы для транспортных компаний.

В рамках первого дня состоялась панельная дискуссия, посвященная наиболее актуальным тенденциям развития цифровых технологий в Узбекистане, уточняет пресс-служба. Замторгпреда РФ Игорь Камынин отметил, что цифровая повестка выходит на первый план во всех секторах экономики Узбекистана.

"В рамках трехдневной программы бизнес-миссии также запланировано проведение B2B-встреч с местными компаниями для обсуждения перспектив сотрудничества и реализации совместных проектов", — добавили в торгпредстве.