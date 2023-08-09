МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского производителя потребительской электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров, за первый квартал 2023-2024 финансового года (закончился 30 июня) снизилась на 17% в годовом выражении и составила 217,545 миллиарда иен (около 1,52 миллиарда долларов), говорится в пресс-релизе компании. Чистая прибыль Honda Motor за полгода заметно выросла

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию снизила 175,67 (1,2 доллара) иены с 209,66 иены (1,46 доллара) за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль снизилась на 30% и составила 253,042 миллиарда иен (1,77 миллиарда долларов). Квартальная выручка Sony при этом увеличилась на 33%, до 2,963 триллиона иен (20,7 миллиарда долларов).

Компания прогнозирует, что по итогам текущего финансового года ее чистая прибыль составит 860 миллиардов иен (6 миллиардов долларов), снизившись с 1 триллиона иен (7 миллиардов долларов) в 2022-2023 финансовом году. При этом ранее Sony прогнозировала чистую прибыль на уровне 840 миллиардов иен (6,2 миллиарда долларов).

Выручка по итогам текущего финансового года, согласно прогнозу, составит, 12,2 триллиона иен (85,3 миллиардов долларов) по сравнению с 10,9 триллиона иен (76,2 миллиарда долларов) годом ранее.

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в Японии в 1946 году.