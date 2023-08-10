МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. VK продала дочернюю организацию — финтех-компанию MGL Wallet (Cyprus) Ltd. за миллион евро, сделка состоялась в июле 2023 года, следует из отчета VK. Выручка VK выросла на 36 процентов в первом полугодии

"В июле 2023 года, Группа передала контроль покупателю над дочерней организацией MGL Wallet (Cyprus) Ltd. за 1 миллион евро (118 миллионов рублей по курсу на дату передачи контроля)", — говорится в сообщении.

Уточнения о том, кто стал покупателем, в отчете нет.

В марте при раскрытии результатов за четвертый квартал 2022 года VK сообщила, что компания подписала обязывающее соглашение о продаже MGL Wallet Ltd. В сообщении было отмечено, что переход контроля над финтех-организацией зависит от условия соглашений, их исполнение ожидается в течение 2023 года.

MGL Wallet — финтех-компания, расположенная на Кипре. Она предлагает решения в сфере онлайн-платежей в Европейской экономической зоне как для частных лиц, так и для бизнеса.