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2023
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VK продала кипрскую финтех-компанию MGL Wallet
ИТ-бизнес
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. VK продала дочернюю организацию — финтех-компанию MGL Wallet (Cyprus) Ltd. за миллион евро, сделка состоялась в июле 2023 года, следует из отчета VK. "В июле 2023 года, Группа... ПРАЙМ, 10.08.2023
ит-бизнес, технологии, новости, россия, vk, mgl wallet, продажа бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. VK продала дочернюю организацию — финтех-компанию MGL Wallet (Cyprus) Ltd. за миллион евро, сделка состоялась в июле 2023 года, следует из отчета VK.
"В июле 2023 года, Группа передала контроль покупателю над дочерней организацией MGL Wallet (Cyprus) Ltd. за 1 миллион евро (118 миллионов рублей по курсу на дату передачи контроля)", — говорится в сообщении.
Уточнения о том, кто стал покупателем, в отчете нет.
В марте при раскрытии результатов за четвертый квартал 2022 года VK сообщила, что компания подписала обязывающее соглашение о продаже MGL Wallet Ltd. В сообщении было отмечено, что переход контроля над финтех-организацией зависит от условия соглашений, их исполнение ожидается в течение 2023 года.
MGL Wallet — финтех-компания, расположенная на Кипре. Она предлагает решения в сфере онлайн-платежей в Европейской экономической зоне как для частных лиц, так и для бизнеса.