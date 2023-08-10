ХЕЛЬСИНКИ, 10 авг — ПРАЙМ. Японский гигант видеоигр Sega Corporation по итогам оферты выкупает 96,3% акций финского производителя видеоигр Rovio, автора хита Angry Birds ("Злые птицы"), говорится в совместном пресс-релизе финской и японской компаний. Уход Trello из России подорвет доверие IT-сообщества, заявил эксперт

Sega в апреле объявила, что планирует купить Rovio за 706 миллионов евро. Оферта акционерам была выставлена 5 мая, ее срок истек 7 августа.

"Исходя из окончательного результата оферты, 73 397 174 акции Rovio, выставленных на торги в рамках оферты, составляют приблизительно 96,3% всех выпущенных и находящихся в обращении акций и голосов в Rovio… Вознаграждение будет выплачено 17 августа 2023 года или около того каждому акционеру и держателю опциона в Rovio, принявшему оферту", — говорится в сообщении.

Сделку осуществляет британское подразделение Sega Corporation — Sega Europe. Затем японский концерн планирует объявить принудительный выкуп оставшихся акций Rovio. "Sega намерена приобрести все акции Rovio и подать заявку на исключение акций Rovio из списка Nasdaq Helsinki как можно скорее, насколько это разрешено и разумно осуществимо", — добавляется в сообщении.

Rovio — финский разработчик компьютерных и мобильных игр, наиболее известен своей игровой франшизой Angry Birds. Акции торгуются на бирже Nasdaq Helsinki. Компания имеет восемь игровых студий в Финляндии, Швеции, Дании, Испании и Канаде, а также дочернюю компанию в Турции.

Sega Corporation — международная компания, занимающаяся производством видеоигр и оборудования для них, а также консолей, ПК и мобильных игр и оборудования для игровых автоматов. Штаб-квартира находится в Токио.