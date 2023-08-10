МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Выручка по МСФО VK Tech — подразделения VK, которое отвечает за технологии и цифровые решения, в первом полугодии 2023 года выросла на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3 миллиарда рублей, следует из отчета VK. Выручка VK выросла на 36 процентов в первом полугодии

"Выручка VK Tech в первом полугодии 2023 года выросла на 64% по сравнению с первым полугодием 2022 года и составила 3 миллиарда рублей. Ключевым драйвером роста стали коммуникационные решения VK WorkSpace… и облачные сервисы платформы VK Cloud", — говорится в сообщении.

Сегмент "Технологии для бизнеса", представленный направлением VK Tech, включает облачную платформу и решения для работы с данными, сервисы корпоративных коммуникаций, налогового мониторинга и прочее корпоративное ПО.

Выручка платформы VK WorkSpace в первом полугодии выросла на 153% год к году, а платформы VK Cloud — на 72%.

Скорректированный показатель EBITDA в сегменте "Технология для бизнеса" за первые шесть месяцев 2023 года составил 192 миллиона рублей, а рентабельность сегмента по EBITDA достигла 6,4%, она повысилась на 26,3 процентного пункта год к году.