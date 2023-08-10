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Microsoft перестанет продлевать подписки бизнес-клиентам в России
ИТ-бизнес
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Microsoft прислал всем бизнес-клиентам уведомление о том, что компания перестанет продлевать подписку корпоративным клиентам в России, сообщили РИА Новости в службе поддержки... ПРАЙМ, 10.08.2023
ит-бизнес, технологии, новости, россия, microsoft, лицензия, юрлица
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Microsoft прислал всем бизнес-клиентам уведомление о том, что компания перестанет продлевать подписку корпоративным клиентам в России, сообщили РИА Новости в службе поддержки компании.
Ранее в среду в телеграм-канале информационно-аналитического агентства TelecomDaily появилось письмо технической поддержки Microsoft Online Services, согласно которому после 30 сентября компания перестанет продлевать лицензии российским корпоративным клиентам. Там же уточнялось, что любые активные подписки будут действовать до конца соответствующего периода.
"Могу подтвердить информацию только касательно корпоративных подписок Microsoft 365. Все затронутые бизнес-клиенты уже уведомлены об этом отдельным сообщением, опубликованным у них в Центре Администрирования Microsoft 365", — говорится в ответе службы поддержки на вопрос корреспондента о том, действительно ли компания перестанет продлевать подписку корпоративным клиентам в России.
"Как мы сообщили ранее (в марте 2022 года — ред.), Microsoft приостанавливает запуск новых продуктов, продажу сервисов и многие другие аспекты своей деятельности в России в соответствии с санкциями со стороны Евросоюза, Великобритании и США", — ответили РИА Новости в пресс-службе корпорации.