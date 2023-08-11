МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Мобильное приложение сервиса объявлений "Авито" пропало из Google Play, убедился корреспондент РИА Новости. Google Play удалил приложения попавших под санкции США российских банков

При этом уже скаченная на устройство программа продолжает работать. В свою очередь в App Store приложение по-прежнему осталось доступно.

"Авито" — одна из крупнейших IT-компаний в России и лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России. Количество активных объявлений на "Авито" сегодня — более 150 миллионов, ежемесячная аудитория — достигла 60 миллионов пользователей. В октябре 2022 года владельцем 100% компании стала Kismet Capital Group.