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Приложение "Авито" пропало из Google Play
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Мобильное приложение сервиса объявлений "Авито" пропало из Google Play, убедился корреспондент РИА Новости. При этом уже скаченная на устройство программа продолжает работать. В... ПРАЙМ, 11.08.2023
ит-бизнес, потребрынок, бизнес, технологии, новости, авито, google play
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Мобильное приложение сервиса объявлений "Авито" пропало из Google Play, убедился корреспондент РИА Новости.
При этом уже скаченная на устройство программа продолжает работать. В свою очередь в App Store приложение по-прежнему осталось доступно.
"Авито" — одна из крупнейших IT-компаний в России и лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России. Количество активных объявлений на "Авито" сегодня — более 150 миллионов, ежемесячная аудитория — достигла 60 миллионов пользователей. В октябре 2022 года владельцем 100% компании стала Kismet Capital Group.