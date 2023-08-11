МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Telegram попал в топ-3 площадок по объему трафика в России, уступив социальной сети "ВКонтакте" и видеохостингу YouTube, пишет газета "Ведомости" в пятницу со ссылкой на данные российских операторов. Трафик на YouTube и Rutube увеличился на 20 процентов

"Telegram в июле 2023 года впервые вошел в тройку лидеров по объемам трафика в сети "Билайна", уступив лишь VK, который расположился на второй строчке, и YouTube, являющемуся лидером по этому показателю. Такие данные получили специалисты блока по операторскому бизнесу", — приводит газета слова представителя сети "Билайн".

Как уточнил собеседник, рост трафика Telegram наблюдался с начала года "с ярко выраженными событийными всплесками". Например, очередная волна была зафиксирована в июле — после запуска нового формата "историй". Однако оператор однозначно не связывает увеличение трафика с запуском нового формата, допуская в качестве причины и аспект информационного потребления. "Взрывного роста не произошло", — добавил он.

Как уточняется в материале, в "Мегафоне" и МТС подтвердили, что данная платформа вошла в топ-3 по генерации трафика.

По оценке "Билайна", в июле трафик Telegram по сети вырос в 1,4 раза, YouTube — сократился на 16%, VK — вырос на 10%. По словам оператора, такое положение связано с летним сезоном, для которого свойственен низкий показатель интернет-трафика.

По данным представителя Tele2, наблюдается прирост по объемам потребления трафика, но пока Telegram не вышел на третье место. Места в топе-3 в сети оператора занимают сервисы VK, YouTube и TikTok.

Ни один из операторов абсолютных цифр по интернет-потреблению не назвал, отмечается в материале газеты.

Глава Минцифры России Максут Шадаев в июне сообщал, что доля Telegram во всем мобильном трафике в РФ с начала СВО увеличилась выросла до 8,5% с 2,5%. Основатель площадки Павел Дуров позднее — уже в июле — заявлял, что каждый день в мессенджер Telegram приходят более 2,5 миллиона новых пользователей, а его ежемесячная активная аудитория превысила 800 миллионов человек.

При этом, как следует из данных Mediascope, среднесуточный охват Telegram в России в июле за месяц вырос с 51,9 миллиона до 54,3 миллиона человек, мессенджер обошел социальную сеть "ВКонтакте", в которой средняя дневная аудитория за этот же промежуток времени увеличилась с 52,1 миллиона до 52,6 миллиона человек.