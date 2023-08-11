МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Ростелеком" фиксирует рост числа российских производителей, которые интересуются выпуском устройств на базе операционной системы (ОС) "Аврора", сказали РИА Новости в пресс-службе компании. РЖД переведут все рабочие гаджеты на ОС "Аврора"

"Отмечаем рост количества отечественных производителей и номенклатуры выпускаемых ими устройств на ОС "Аврора", — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что "Ростелеком" готов помочь заказчикам перейти на отечественную мобильную систему. Этот процесс в последнее время активизировался, отмечается рост использования устройств на ОС "Аврора".

В конце мая старший вице-президент "Ростелекома" Кирилл Меньшов сообщил о том, что на базе российской операционной системы "Аврора" было произведено более 500 тысяч мобильных устройств. По его словам, компания ожидает, что система получит второй темп развития именно за счет сильного скачка в устройствах.

Кроме того, госкорпорация "Ростех" поставила корпоративным и государственным заказчикам около 3 тысяч смартфонов с российской операционной системой (ОС) "Аврора" и обсуждает дальнейшие, сообщили РИА Новости в компании.

Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") и дочерняя компания "Ростелекома" в марте 2022 года представили трастфон (смартфон, предназначенный для безопасного общения) AYYA T1 на ОС "Аврора". Мобильное устройство предназначено для применения в компаниях и организациях, уделяющих особое внимание вопросам информационной безопасности. Особенность AYYA T1 — функция отключения камер и микрофонов, которая обеспечивает повышенный уровень приватности. При этом при их отключении устройство оставляет пользователю возможность доступа в интернет, использования мессенджеров и приложений.

ОС "Аврора" — российская мобильная операционная система, которая вместе с платформой управления мобильными устройствами "Аврора центр" позволяет создавать в корпоративной среде и IT-инфраструктуре государственных организаций решения в области корпоративной мобильности.