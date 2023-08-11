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2023
https://1prime.ru/itb/20230811/841401084.html
Google опроверг блокировку сервисов Workspace для компаний в России
ИТ-бизнес
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Доступ к сервисам Google Workspace в России не менялся, сообщил РИА Новости источник в компании. Ранее в пятницу "Коммерсант" со ссылкой на источники написал, что в ночь на 10... ПРАЙМ, 11.08.2023
ит-бизнес, бизнес, технологии, новости, россия, google
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Доступ к сервисам Google Workspace в России не менялся, сообщил РИА Новости источник в компании.
Ранее в пятницу "Коммерсант" со ссылкой на источники написал, что в ночь на 10 августа Google начала массово блокировать корпоративные сервисы Google Workspace — в него входят корпоративная почта, "Google Документы", "Google Диск" и т. д. — для российских компаний, которые находятся под санкциями.
"Мы можем подтвердить, что в последнее время не было изменений в доступе к существующим сервисам Google Workspace в России, и что, если какая-либо компания в мире нарушит наши Условия использования, это может повлиять на их доступ к Google Workspace", — сообщил источник агентству.