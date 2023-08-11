МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Доступ к сервисам Google Workspace в России не менялся, сообщил РИА Новости источник в компании. Приложение "Авито" вернулось в Google Play

Ранее в пятницу "Коммерсант" со ссылкой на источники написал, что в ночь на 10 августа Google начала массово блокировать корпоративные сервисы Google Workspace — в него входят корпоративная почта, "Google Документы", "Google Диск" и т. д. — для российских компаний, которые находятся под санкциями.

"Мы можем подтвердить, что в последнее время не было изменений в доступе к существующим сервисам Google Workspace в России, и что, если какая-либо компания в мире нарушит наши Условия использования, это может повлиять на их доступ к Google Workspace", — сообщил источник агентству.