МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний Softline по МСФО в первом полугодии составила 9,5 миллиарда рублей после убытка в 138 миллионов рублей за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании. Чистая прибыль Alibaba в первом квартале увеличилась в два раза

Оборот вырос на 1,4% и составил 30,5 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 26% и достигла 6,8 миллиарда рублей, валовая рентабельность увеличилась до "рекордных для группы" 22,1%. Скорректированная EBITDA составила 1,1 миллиарда рублей.

"Структурные изменения российского ИТ-рынка, повлекшие за собой трансформацию нашего бизнеса, в конечном итоге оказали положительное влияние на финансовые результаты группы в I полугодии… Достижению такого результата способствовало эффективное замещение группой решений крупных иностранных производителей широким набором продуктов импортонезависимых ИТ-производителей, а также продуктов и сервисов собственной разработки", — отмечает гендиректор компании Владимир Лавров, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что группе удалось сохранить комфортную долговую нагрузку благодаря финансированию реализуемой трансформации бизнеса за счет внутренних ресурсов, что, в свою очередь, обеспечивает устойчивое финансовое положение и создает достаточный задел для финансирования будущих проектов в рамках утвержденной стратегии группы.

Компания "Софтлайн" основана в 1993 году, предоставляет технологические сервисы в сфере цифровой трансформации, облачных технологий и информационной безопасности. В октябре 2022 года группа разделила бизнес на российский и международный. В международном подразделении прошел ребрендинг, оно стало функционировать под брендом Noventiq.