МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. "Яндекс" научил свою нейросеть YandexGPT выделять главное из отзывов о товарах — теперь она умеет составлять списки из плюсов и минусов конкретной модели на основе информации от покупателей, следует из сообщения компании. "Яндекс Go" не подтвердил возможность платить картой "Мир" в Сербии

"Пользователи "Поиска" "Яндекса" смогут быстро узнать, на что обратить внимание при выборе товаров и за что именно заинтересовавшие позиции хвалят и ругают чаще всего. Для этого нейросеть YandexGPT обобщит информацию из отзывов покупателей в кратком списке плюсов и минусов. Также обобщенные отзывы появились на "Яндекс Маркете", — говорится в сообщении.

Уточняется, что результат работы нейросети можно увидеть в карточках товаров в обоих сервисах, а также оценить список и пожаловаться, если он некорректный — с помощью кнопок под ним.

"Алгоритм выбирает самые качественные мнения: подробные, с описанием опыта использования и соответствующие множеству других критериев. Затем нейросеть отмечает особенности товара, которые люди считают наиболее важными и о которых пишут чаще всего. Для создания списка плюсов и минусов с помощью YandexGPT нужно не менее 10 качественных отзывов на товар", — добавляется в сообщении.

При этом в компании полагают, что YandexGPT заменит запущенную в 2021 году технологию создания умных отзывов "Яндекс Маркета".