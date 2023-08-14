МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. VK запустил бета-версию мобильного приложения "VK Видео" для iOS, в нем доступен просмотр видео из каталога, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Власти Калининграда приветствовали решение VK "переехать" в Россию

"Бета-версия "VK Видео" стала доступна на iOS. Ранее приложение было представлено на платформах Google Play и RuStore пользователям устройств на Android. В мобильном приложении доступен просмотр видео из многомиллионного каталога: эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения будут совершенствоваться с учетом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы. Полноформатный запуск запланирован на осень.

В мае бета-версия мобильного приложения "VK Видео" стала доступна пользователям Android. В приложении есть витрина рекомендаций, тематические плейлисты и усовершенствованный поиск по каталогу, раздел "Тренды". Пользователи смогут видеть в свою историю просмотров, загруженные, понравившиеся и добавленные в закладки видео. В "VK Видео" доступен фоновый просмотр в режиме Picture-In-Picture.

В прошлом году глава VK Владимир Кириенко заявил о намерении запустить отдельное приложение "VK Видео". На открытии Российского интернет-форума он сказал, что компания движется ближе к Youtube.