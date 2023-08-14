МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") показал, как работают защищенные мессенджеры "Импульс" и "Колибри" для мобильных устройств на операционных системах (ОС) Android и "Аврора" — их представили на форуме "Армия-2023", сообщили в пресс-службе. VK запустил бета-версию мобильного приложения для iOS

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" на форуме "Армия-2023" впервые продемонстрировал работу защищенных мессенджеров "Импульс" и "Колибри" для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и "Аврора". Приложения позволяют пользователям безопасно обмениваться информацией и минимизируют возможность утечки личных и служебных данных", — говорится в сообщении.

Мессенджеры обеспечивают защищенный обмен речевой, текстовой, файловой и голосовой информацией, а также ведение групповых чатов, их приложения разработали специалисты Пензенского научно-исследовательского электротехнического института (ПНИЭИ), который входит в "Росэлектронику". Каждый из них входит в состав комплексного решения, которое дополнительно включает в себя серверное программное обеспечение, а также изделия для организации защищенных VPN-каналов связи с использованием российских криптоалгоритмов.

"Колибри" функционирует на ОС "Аврора 4.0", а "Импульс" – на ОС Android. Работа в мессенджерах возможна в двух режимах: через аппаратное средство криптографической защиты информации (СКЗИ) "Портал-10" и напрямую без его использования. "Колибри" и "Импульс" также позволяют организовать защищенный удаленный доступ корпоративных абонентов к электронной почте, облаку, видеоконференциям.

"Несмотря на то, что "Колибри" и "Импульс" устанавливаются на устройства с разными операционными системами, они способны взаимодействовать между собой. Абоненты с "Колибри" и абоненты с "Импульсом" могут без проблем обмениваться сообщениями и звонить друг другу", – рассказал генеральный директор ПНИЭИ Вячеслав Фунтиков.