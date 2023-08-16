МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Пользователи Google начали получать уведомления с информацией о том, что аккаунты, неактивные в течение двух лет, будут удалять, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к ним, говорится в письме, которое есть у РИА Новости. Google опроверг блокировку сервисов Workspace для компаний в России

"Мы хотим обеспечивать конфиденциальность и предотвращать несанкционированный доступ к вашему аккаунту, даже если вы больше не пользуетесь сервисами Google. Поэтому теперь во всех наших продуктах и сервисах допустимый период неактивности аккаунта Google будет составлять два года", — следует из текста сообщения.

Часть пользователей получила такие письма в июле. В уведомлении напоминают, что удаление неактивных аккаунтов будет возможно с 1 декабря 2023 года. Перед тем, как удалить такой профиль, на основной и резервный адреса электронной почты направят несколько писем. Только спустя восемь месяцев с отправки уведомлений начнут применять меры.

"Из этих правил есть исключения. Например, не удаляются аккаунты Google c каналами YouTube, на которых опубликованы видео или комментарии, аккаунты с подарочными картами с ненулевым балансом или аккаунты, из которых опубликованы приложения в Google Play", — сообщили в компании.

Чтобы аккаунт оставался активным, нужно входить в него как минимум раз в два года. После удаления профиля Google пользователь не сможет создать новый с тем же адресом.

В мае в блоге Google появилось сообщение о том, что компания начнет удалять аккаунты своих пользователей и их содержимое, если учетная запись не использовалась на протяжении двух лет и более, в целях безопасности и предотвращения взломов. Данные учетной записи будут в том числе удалены с площадок рабочей области Google (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), Youtube и Google Photos, уточняет компания.