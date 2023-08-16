МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В отношении мессенджера Telegram составлен протокол за повторное неисполнение положений законодательства в сфере локализации данных пользователей в России, сообщили РИА Новости в мировом судебном участке Москвы. Google начал рассылать уведомления об удалении неактивных профилей

"Судебный участок мирового судьи №422 зарегистрировал протокол 16 апреля, дата его рассмотрения пока не назначена", — заявил собеседник агентства.

Согласно ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ) мессенджеру грозит штраф в размере от 6 до 18 миллионов рублей.

Ранее суд в Москве неоднократно штрафовал мессенджеры и соцсети за отказ в локализации данных, однако не сообщалось, чтобы в их число попадал Telegram.