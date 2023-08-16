2023-08-16T11:42:49+03:00
2023-08-16T11:42:49+03:00
2023-08-16T11:42:49+03:00
2023
https://1prime.ru/itb/20230816/841468349.html
На Telegram составили протокол за отказ в локализации данных
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. В отношении мессенджера Telegram составлен протокол за повторное неисполнение положений законодательства в сфере локализации данных пользователей в России, сообщили РИА Новости... ПРАЙМ, 16.08.2023
ит-бизнес, общество , технологии, новости, россия, telegram, протокол, локализация данных
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В отношении мессенджера Telegram составлен протокол за повторное неисполнение положений законодательства в сфере локализации данных пользователей в России, сообщили РИА Новости в мировом судебном участке Москвы.
"Судебный участок мирового судьи №422 зарегистрировал протокол 16 апреля, дата его рассмотрения пока не назначена", — заявил собеседник агентства.
Согласно ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ) мессенджеру грозит штраф в размере от 6 до 18 миллионов рублей.
Ранее суд в Москве неоднократно штрафовал мессенджеры и соцсети за отказ в локализации данных, однако не сообщалось, чтобы в их число попадал Telegram.