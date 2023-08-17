МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Социальная сеть "ВКонтакте" впервые за 1,5 года обошла Telegram по числу пользователей мобильного интернета, посчитали аналитики Big Data МТС по обезличенным данным оператора, результаты исследования есть у РИА Новости. VK запустил бета-версию мобильного приложения для iOS

"ВКонтакте" впервые с января 2022 года опередила Telegram по популярности среди пользователей мобильного интернета, став самой посещаемой социальной сетью в России. В июле "ВКонтакте" смогла переломить тренд, заняв долю в 33,1% пользователей всех социальных сетей. В тройке лидеров также Telegram и "Одноклассники" с 32,8% и 20,6% пользователей соответственно", — говорится в сообщении.

Telegram впервые обошел "ВКонтакте" по количеству ежемесячной аудитории в мобильной сети МТС в феврале 2022 года. В марте, после того как доступ к зарубежным соцсетям стал ограничиваться, пользователи начали переходить в Telegram, поэтому мессенджер укреплял свою позицию на протяжении 2022 и 2023 года — он стал главным источником новостного и развлекательного контента.

При этом в общем объеме мобильного интернет-трафика первенство все равно остается за Telegram – на него приходится около 60% трафика. У "ВКонтакте" этот показатель составляет 22%, у "Одноклассников" – 18,7%.

"За последние полтора года Telegram эволюционировал из мессенджера в социальную сеть… В то же время мы видим, что "ВКонтакте" составляет высокую конкуренцию Telegram по аудитории – в июле сервис лидировал в 36 регионах страны. Сейчас преждевременно говорить о появлении нового тренда, однако мы считаем, что в ближайшее время эти социальные сети продолжат бороться за каждого пользователя, внедряя новые функции", – комментирует директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.