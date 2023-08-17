МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 сентября подготовить предложения в части продвижении на зарубежные рынки, в том числе в страны БРИКС, российских видеоигр. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Путин призвал развивать военно-техническое сотрудничество

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с акционерным обществом "Российский экспортный центр", автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения. Срок — 30 сентября 2023 года", — говорится в перечне.