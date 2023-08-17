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Путин поручил подготовить предложения по продвижению отечественных видеоигр
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. Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 сентября подготовить предложения в части продвижении на зарубежные рынки, в том числе в страны БРИКС, российских видеоигр. Об этом... ПРАЙМ, 17.08.2023
ит-бизнес, бизнес, технологии, новости, россия, владимир путин, видеоигры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 сентября подготовить предложения в части продвижении на зарубежные рынки, в том числе в страны БРИКС, российских видеоигр. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с акционерным обществом "Российский экспортный центр", автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения. Срок — 30 сентября 2023 года", — говорится в перечне.