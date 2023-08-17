МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Южнокорейский экспорт товаров сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Россию в июле вырос на 7,3% год к году, следует из опубликованной статистики южнокорейского министерства промышленности, торговли и ресурсов, с которой ознакомилось РИА Новости. Эксперт назвал фактор, который поддержит рубль

Согласно представленным данным, в июле из Южной Кореи в Россию было поставлено ИКТ-товаров на 32 миллиона долларов США — на 7,3% больше чем за этот месяц в прошлом году. В свою очередь, за первые 7 месяцев нынешнего года показатель снизился на 17,2% в годовом выражении, до 245 миллионов долларов. В 2022 году южнокорейский экспорт продукции ИКТ в РФ составил 482 миллиона долларов, упав на 39% по сравнению с годом ранее. ИКТ-импорт из России, составивший в 2022 году всего 18 миллионов долларов, по результатам первых семи месяцев нынешнего года сократился до 6 миллионов.

В целом доля России в ИКТ-экспорте Южной Кореи остается минимальной — 0,2%. Основными странами, куда южнокорейские компании поставляют свою продукцию, является Китай (включая Гонконг — 40,8%), Вьетнам (16,9%) и США (12,3%). При этом наибольшее увеличение экспорта ИКТ-товаров по итогам 7 месяцев этого года было зафиксировано в Саудовскую Аравию (+28,8%).

Как поясняет в своём пресс-релизе министерство промышленности Республики Корея, негативные показатели по ИКТ-товарам в прошлом месяце и в целом в этом году вызваны преимущественно продолжающейся задержкой в восстановлении спроса, общим спадом в индустрии и, как следствие, низкими ценами на основные экспортные товары. Так, падение экспорта полупроводников в июле составило 33,7%, дисплеев — 5,4%, мобильных телефонов — 19,6%, компьютеров и периферийных устройств — 28%, телекоммуникационного оборудования — 21,1%.

Однако в некоторых секторах есть позитивные тренды: рост спроса на твердотельные накопители (SSD) обеспечил прирост их поставок в КНР на 31,1%. В связи с ожидающимся запуском новых моделей смартфонов на 4,9% увеличился экспорт дисплеев во Вьетнам, являющийся крупнейшим производителем южнокорейской электроники. Благодаря увеличению спроса на премиальные модели телефонов в США их экспорт вырос на 72,5%. А поставки ИКТ-товаров в Японию впервые за 10 месяцев перешли к росту на фоне увеличения поставок полупроводников (75,3%) и аккумуляторов (45,1%).

В целом же Южная Корея сохранила в июле положительное сальдо торгового баланса по позициям, связанным с информационно-коммуникационными технологиями, зафиксировав его на уровне в 3,19 миллиарда долларов США. Однако год назад этот показатель был почти в 2 раза больше.