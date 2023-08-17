МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Google на 3 миллиона рублей за неудаление запрещённого контента, передает корреспондент РИА Новости. Google начал рассылать уведомления об удалении неактивных профилей

"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Протокол был составлен за видеоролики на YouTube с фейками о проведении специальной военной операции (речь идёт о недостоверной информации про события в Херсонской области и об украинских детях).

Кроме того, были выявлены ролики о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты, нахождение несовершеннолетних на которых может представлять опасность для жизни и здоровья.

Изначально рассмотрение протокола было назначено на 20 июля, но было отложено по просьбе ответчика. Сегодня же она и вовсе в суд не пришла, направив письмо с просьбой об отложении из-за нахождения в отпуске.

Ранее этот же судья неоднократно штрафовал Google за административные правонарушения, последний раз — в мае на 3 миллиона рублей за ролики в YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, руфинга и дискредитацию ВС РФ.