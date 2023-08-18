МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Американский предприниматель и владелец Х (бывшая Twitter) Илон Маск в пятницу заявил, что интерфейс социальной сети необходимо сделать намного более привлекательным. Маск сообщил, что Цукерберг отказался биться с ним в Риме

"Нам необходимо сделать этот интерфейс намного более привлекательным", — написал он в своем аккаунте в Х.

В конце июля социальная сеть Twitter обновила логотип, заменив голубую птицу черно-белой буквой Х. При этом Маск сообщил, что новый логотип будет дорабатываться. Как писал портал Business Insider, некоторые пользователи социальной сети "оплакивают смерть" голубой птицы, а другие говорят, что ребрендинг настолько им не нравится, что из-за него хотят покинуть соцсеть.

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.