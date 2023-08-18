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2023
https://1prime.ru/itb/20230818/841504906.html
Маск оценил привлекательность интерфейса соцсети Х
ИТ-бизнес
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Американский предприниматель и владелец Х (бывшая Twitter) Илон Маск в пятницу заявил, что интерфейс социальной сети необходимо сделать намного более привлекательным. "Нам... ПРАЙМ, 18.08.2023
ит-бизнес, бизнес, технологии, новости, сша, илон маск, соцсеть х, интерфейс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Американский предприниматель и владелец Х (бывшая Twitter) Илон Маск в пятницу заявил, что интерфейс социальной сети необходимо сделать намного более привлекательным.
"Нам необходимо сделать этот интерфейс намного более привлекательным", — написал он в своем аккаунте в Х.
В конце июля социальная сеть Twitter обновила логотип, заменив голубую птицу черно-белой буквой Х. При этом Маск сообщил, что новый логотип будет дорабатываться. Как писал портал Business Insider, некоторые пользователи социальной сети "оплакивают смерть" голубой птицы, а другие говорят, что ребрендинг настолько им не нравится, что из-за него хотят покинуть соцсеть.
Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.