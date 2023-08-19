Специалист Ульянов: для запоминания сложного пароля надо взять парольные фразы
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Сложный пароль с длиной свыше 12 символов будет крайне затруднительно взломать злоумышленникам, однако и владелец устройства столкнется со сложностями при запоминании такой комбинации, отметил в эфире радио Sputnik руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.
По его словам, сейчас по стандартам безопасности пароль считается надежным, если его длина превышает 12 символов, в нем имеются буквы обоих регистров, цифры и спецсимволы.
Для генерирования надежного пароля, который будет легко запомнить, следует использовать не "абракадабру", а так называемые парольные фразы, отметил эксперт.
Он указал на важность нахождения баланса между длиной пароля, с одной стороны, и удобством его использования, с другой стороны. При этом хорошая рекомендация — это взять парольную фразу для генерации нужной последовательности.
Это значит, что пароль, который можно назвать надежным, должен состоять не из случайной "абракадабры" из букв и символов, а из логической фразы. Например, такой фразой могут быть строки из песни или литературного произведения.
К этой фразе следует добавить цифры и спецсимволы — тогда пароль станет надежным и его владельцу устройства будет проще запомнить, посоветовал Ульянов.
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