МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Сложный пароль с длиной свыше 12 символов будет крайне затруднительно взломать злоумышленникам, однако и владелец устройства столкнется со сложностями при запоминании такой комбинации, отметил в эфире радио Sputnik руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Россиян предупредили, на какие запросы смартфона следует отвечать отказом

По его словам, сейчас по стандартам безопасности пароль считается надежным, если его длина превышает 12 символов, в нем имеются буквы обоих регистров, цифры и спецсимволы.

Для генерирования надежного пароля, который будет легко запомнить, следует использовать не "абракадабру", а так называемые парольные фразы, отметил эксперт.

Он указал на важность нахождения баланса между длиной пароля, с одной стороны, и удобством его использования, с другой стороны. При этом хорошая рекомендация — это взять парольную фразу для генерации нужной последовательности.

Это значит, что пароль, который можно назвать надежным, должен состоять не из случайной "абракадабры" из букв и символов, а из логической фразы. Например, такой фразой могут быть строки из песни или литературного произведения.

К этой фразе следует добавить цифры и спецсимволы — тогда пароль станет надежным и его владельцу устройства будет проще запомнить, посоветовал Ульянов.